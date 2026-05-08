L agenzia aeronautica spaziale statunitense

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'L agenzia aeronautica spaziale statunitense' è 'Nasa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NASA

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Perché la soluzione è Nasa? La NASA è l'agenzia aeronautica spaziale statunitense responsabile della ricerca e dello sviluppo di tecnologie per l'esplorazione dello spazio. Fondata nel 1958, svolge un ruolo fondamentale nella progettazione di veicoli spaziali, missioni scientifiche e programmi di ricerca aerospaziale. La NASA si occupa anche di studi sul clima terrestre e di innovazioni tecnologiche che influenzano vari settori industriali. La sua attività ha contribuito in modo significativo alla conoscenza dell'universo e alla nostra comprensione del pianeta Terra.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L agenzia aeronautica spaziale statunitense". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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L agenzia aeronautica spaziale statunitense nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Nasa

In presenza della definizione "L agenzia aeronautica spaziale statunitense", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L agenzia aeronautica spaziale statunitense" conferma che la soluzione 'Nasa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Nasa

N Napoli A Ancona S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L agenzia aeronautica spaziale statunitense" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Nasa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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