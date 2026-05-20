La Federazione che promuove l atletica leggera

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La Federazione che promuove l atletica leggera' è 'Fidal'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FIDAL

La risposta Fidal è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Fidal? La FIDAL è l'organizzazione incaricata di sviluppare e diffondere l'atletica leggera nel nostro paese. Essa si occupa di organizzare competizioni, gestire le squadre nazionali e promuovere l'attività a livello amatoriale e professionale. La federazione collabora con le istituzioni sportive e si impegna a migliorare le strutture e i programmi di allenamento per atleti di ogni età. La presenza della FIDAL è fondamentale per la crescita e il successo dell'atletica in Italia.

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La Federazione che promuove l atletica leggera nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Fidal

Questa pagina è dedicata alla definizione "La Federazione che promuove l atletica leggera" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Fidal'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: La Federazione che promuove l atletica leggera

La Federazione che promuove l atletica leggera Risposta: FIDAL

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: F____

F____ Inizia con: F

F Finisce con: L

Le 5 lettere della soluzione

F Firenze I Imola D Domodossola A Ancona L Livorno

La soluzione 'Fidal' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La Federazione che promuove l atletica leggera". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.