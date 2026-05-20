La Federazione che promuove l atletica leggera
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La Federazione che promuove l atletica leggera' è 'Fidal'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: FIDAL
La risposta Fidal è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Fidal? La FIDAL è l'organizzazione incaricata di sviluppare e diffondere l'atletica leggera nel nostro paese. Essa si occupa di organizzare competizioni, gestire le squadre nazionali e promuovere l'attività a livello amatoriale e professionale. La federazione collabora con le istituzioni sportive e si impegna a migliorare le strutture e i programmi di allenamento per atleti di ogni età. La presenza della FIDAL è fondamentale per la crescita e il successo dell'atletica in Italia.
La Federazione che promuove l atletica leggera nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Fidal
Questa pagina è dedicata alla definizione "La Federazione che promuove l atletica leggera" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Fidal'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La Federazione che promuove l atletica leggera
- Risposta: FIDAL
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: F____
- Inizia con: F
- Finisce con: L
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Fidal' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La Federazione che promuove l atletica leggera". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Una specialità dell atletica leggera Il Nurmi dell atletica leggera Jacobs : atletica leggera = Paltrinieri : Salvatore ex-asso della nostra atletica leggera La corsa su erba o sterrato dell atletica leggera
Altre definizioni collegate
Con federazione: Federazione in breve
Con promuove: Lo è la commissione che promuove o respinge
Con atletica: Il Bolt ex asso dell atletica leggera