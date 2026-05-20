La Federazione che promuove l atletica leggera

Angelo Caputo | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La Federazione che promuove l atletica leggera' è 'Fidal'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FIDAL

La risposta Fidal è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Fidal? La FIDAL è l'organizzazione incaricata di sviluppare e diffondere l'atletica leggera nel nostro paese. Essa si occupa di organizzare competizioni, gestire le squadre nazionali e promuovere l'attività a livello amatoriale e professionale. La federazione collabora con le istituzioni sportive e si impegna a migliorare le strutture e i programmi di allenamento per atleti di ogni età. La presenza della FIDAL è fondamentale per la crescita e il successo dell'atletica in Italia.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Fidal'

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

La Federazione che promuove l atletica leggera nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Fidal

Questa pagina è dedicata alla definizione "La Federazione che promuove l atletica leggera" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Fidal'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: La Federazione che promuove l atletica leggera
  • Risposta: FIDAL
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: F____
  • Inizia con: F
  • Finisce con: L

Le 5 lettere della soluzione

F Firenze
I Imola
D Domodossola
A Ancona
L Livorno

La soluzione 'Fidal' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La Federazione che promuove l atletica leggera". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Una specialità dell atletica leggera Il Nurmi dell atletica leggera Jacobs : atletica leggera = Paltrinieri : Salvatore ex-asso della nostra atletica leggera La corsa su erba o sterrato dell atletica leggera 

Altre definizioni collegate

Con federazione: Federazione in breve 

Con promuove: Lo è la commissione che promuove o respinge 

Con atletica: Il Bolt ex asso dell atletica leggera 