Il tricolore posto all incrocio

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il tricolore posto all incrocio' è 'Semaforo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S E M A F O R O

Perchè la soluzione è Semaforo? Un semaforo all’incrocio mostra luci di diversi colori per indicare quando è sicuro passare o fermarsi. È un segnale importante che aiuta a regolare il traffico e garantisce la sicurezza di tutti i veicoli e pedoni che attraversano le strade. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Il tricolore posto all incrocio

Il tricolore posto all incrocio Risposta: SEMAFORO

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 4

4 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: S A O O

Inizia con: S

S Finisce con: O

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Il tricolore posto all incrocio: risposta da 8 lettere

Se la definizione "Il tricolore posto all incrocio" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Semaforo. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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