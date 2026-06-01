Il tricolore posto all incrocio

Angelo Caputo | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il tricolore posto all incrocio' è 'Semaforo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SEMAFORO

Perchè la soluzione è Semaforo? Un semaforo all’incrocio mostra luci di diversi colori per indicare quando è sicuro passare o fermarsi. È un segnale importante che aiuta a regolare il traffico e garantisce la sicurezza di tutti i veicoli e pedoni che attraversano le strade. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Il tricolore posto all incrocio
  • Risposta: SEMAFORO
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    SAOO
  • Inizia con: S
  • Finisce con: O
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Il tricolore posto all incrocio: risposta da 8 lettere

Se la definizione "Il tricolore posto all incrocio" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Semaforo. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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