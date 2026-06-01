Il tricolore posto all incrocio
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il tricolore posto all incrocio' è 'Semaforo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Semaforo? Un semaforo all’incrocio mostra luci di diversi colori per indicare quando è sicuro passare o fermarsi. È un segnale importante che aiuta a regolare il traffico e garantisce la sicurezza di tutti i veicoli e pedoni che attraversano le strade. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il tricolore posto all incrocio
- Risposta: SEMAFORO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: SAOO
- Inizia con: S
- Finisce con: O
Il tricolore posto all incrocio: risposta da 8 lettere
Se la definizione "Il tricolore posto all incrocio" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Semaforo. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.