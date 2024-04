La Soluzione ♚ Essere già sul posto

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Essere già sul posto. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : STARE

Curiosità su Essere gia sul posto: Attraversa tutta la storia della filosofia fin dai suoi esordi. per quanto già posto dalla filosofia indiana sin dal ix secolo a.c., è all'eleate parmenide... Staré (in ungherese Sztára) è un comune della Slovacchia facente parte del distretto di Michalovce, nella regione di Košice.

