È tra l Algeria e l Egitto
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SOLUZIONE: LIBIA
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Perché la soluzione è Libia? La Libia si trova tra l'Algeria e l'Egitto, due paesi con cui condivide confini e storia. Questa posizione strategica ha influenzato molto il suo sviluppo e le sue relazioni internazionali. La vasta deserto e le coste sul Mar Mediterraneo sono caratteristiche distintive del territorio libico. La sua posizione la rende un punto chiave nel Nord Africa e un crocevia tra diverse culture.
È tra l Algeria e l Egitto nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Libia
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: È tra l Algeria e l Egitto
- Risposta: LIBIA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: L____
- Inizia con: L
- Finisce con: A
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Libia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È tra l Algeria e l Egitto". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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Con algeria: Provincia dell Algeria
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