È tra l Algeria e l Egitto

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È tra l Algeria e l Egitto' è 'Libia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LIBIA

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Perché la soluzione è Libia? La Libia si trova tra l'Algeria e l'Egitto, due paesi con cui condivide confini e storia. Questa posizione strategica ha influenzato molto il suo sviluppo e le sue relazioni internazionali. La vasta deserto e le coste sul Mar Mediterraneo sono caratteristiche distintive del territorio libico. La sua posizione la rende un punto chiave nel Nord Africa e un crocevia tra diverse culture.

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È tra l Algeria e l Egitto nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Libia

Quando la definizione "È tra l Algeria e l Egitto" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Libia'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: È tra l Algeria e l Egitto

È tra l Algeria e l Egitto Risposta: LIBIA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: L____

L____ Inizia con: L

L Finisce con: A

Le 5 lettere della soluzione

L Livorno I Imola B Bologna I Imola A Ancona

La soluzione 'Libia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È tra l Algeria e l Egitto". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.