È tra l Algeria e l Egitto

Anna Gallo | 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È tra l Algeria e l Egitto' è 'Libia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LIBIA

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Perché la soluzione è Libia? La Libia si trova tra l'Algeria e l'Egitto, due paesi con cui condivide confini e storia. Questa posizione strategica ha influenzato molto il suo sviluppo e le sue relazioni internazionali. La vasta deserto e le coste sul Mar Mediterraneo sono caratteristiche distintive del territorio libico. La sua posizione la rende un punto chiave nel Nord Africa e un crocevia tra diverse culture.

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È tra l Algeria e l Egitto nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Libia

Quando la definizione "È tra l Algeria e l Egitto" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Libia'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: È tra l Algeria e l Egitto
  • Risposta: LIBIA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: L____
  • Inizia con: L
  • Finisce con: A

Le 5 lettere della soluzione

L Livorno
I Imola
B Bologna
I Imola
A Ancona

La soluzione 'Libia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È tra l Algeria e l Egitto". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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