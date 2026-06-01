La segnala il cartello No Parking

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'La segnala il cartello No Parking' è 'Sosta Vietata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S O S T A V I E T A T A

Perchè la soluzione è Sosta Vietata? Il cartello No Parking indica chiaramente che non si può sostare in quella zona. La scritta SOSTA VIETATA avvisa gli automobilisti di rispettare le regole, evitando multe o rimozioni. È importante osservare questi segnali per mantenere ordine e sicurezza sulle strade. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: La segnala il cartello No Parking

La segnala il cartello No Parking Risposta: SOSTAVIETATA

Lunghezza: 12 lettere

12 lettere Schema parole: 5-7

5-7 Vocali: 6

6 Consonanti: 6

6 Parole: 2

2 Difficoltà: impegnativa

impegnativa Schema utile: S A V E T A

Inizia con: S

S Finisce con: A

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La segnala il cartello No Parking: risposta da 12 lettere

In presenza della definizione "La segnala il cartello No Parking", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Sosta Vietata. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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