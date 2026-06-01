La segnala il cartello No Parking
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'La segnala il cartello No Parking' è 'Sosta Vietata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Sosta Vietata? Il cartello No Parking indica chiaramente che non si può sostare in quella zona. La scritta SOSTA VIETATA avvisa gli automobilisti di rispettare le regole, evitando multe o rimozioni. È importante osservare questi segnali per mantenere ordine e sicurezza sulle strade. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: La segnala il cartello No Parking
- Risposta: SOSTAVIETATA
- Lunghezza: 12 lettere
- Schema parole: 5-7
- Vocali: 6
- Consonanti: 6
- Parole: 2
- Difficoltà: impegnativa
- Schema utile: SAVETA
- Inizia con: S
- Finisce con: A
La segnala il cartello No Parking: risposta da 12 lettere
In presenza della definizione "La segnala il cartello No Parking", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Sosta Vietata. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.