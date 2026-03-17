La pinna in superficie ne segnala la presenza

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La pinna in superficie ne segnala la presenza' è 'Pescecane'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PESCECANE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La pinna in superficie ne segnala la presenza" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La pinna in superficie ne segnala la presenza". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Pescecane? Il pesce canestro, conosciuto anche come pescecane, si distingue per la presenza di una pinna sulla superficie che segnala chiaramente la sua presenza. Questa caratteristica permette ai altri organismi di individuare facilmente il suo posizionamento nel mare. La pinna in superficie ha un ruolo importante nel rilevare la presenza di questo predatore, facilitando la sua identificazione e distinguendolo da altri pesci. La sua presenza rappresenta un segnale evidente nel mondo marino, rendendo immediatamente riconoscibile il pescecane.

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La pinna in superficie ne segnala la presenza nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Pescecane

Questa pagina è dedicata alla definizione "La pinna in superficie ne segnala la presenza" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La pinna in superficie ne segnala la presenza" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Pescecane:

P Padova E Empoli S Savona C Como E Empoli C Como A Ancona N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La pinna in superficie ne segnala la presenza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Lo squalo viene chiamato anche cosìUno squaloApprofitta dei guai altruiUna pinna ne segnala la presenzaUna pinna in mare ne segnala la presenzaL Iliade ne racconta l assedioNon ne ha nessuno chi recita un monologoSe ne fanno maschere