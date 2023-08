La forma del cartello stradale STOP - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La forma del cartello stradale STOP. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : OTTAGONALE

Significato/Curiosità : La forma del cartello stradale STOP

Il cartello stradale "STOP", di forma ottagonale, è un'icona universale di regolamentazione del traffico. La sua forma distintiva, con otto lati, cattura l'attenzione dei conducenti, segnalando l'obbligo di fermarsi completamente prima di proseguire. Questo simbolo è riconoscibile istantaneamente, indipendentemente dalla lingua o dalla cultura, enfatizzando l'importanza di dare la precedenza e garantire la sicurezza stradale. L'ottagono, con angoli ben definiti, è stato scelto per la sua visibilità e la sua capacità di distinguersi dagli altri segnali. In breve, l'ottagono del cartello STOP incarna un messaggio chiaro e universale di controllo del traffico e rispetto delle regole stradali.

Altre risposte alla domanda : La forma del cartello stradale STOP : forma; cartello; stradale; stop; Un forma ggio siciliano simile al pecorino; Assieme al senato forma il parlamento; Informa zioni e Accoglienza Turistica; Le forma no gli atomi; Opera pittorica forma ta da diversi pannelli; Strappati via come un cartello dal vento; I poligoni come quello del cartello STOP; Apporre un cartello identificativo a un veicolo; Un cartello da recinzioni; cartello ne poster; Sovrintende alla nostra rete stradale ; Protesta stradale ; Quello stradale può regolarlo un semaforo; Un comune tipo di massicciata stradale ; Può esserlo la corrente o la striscia stradale ; Il gruppo rock USA di Don t stop believin; Film di magia di Christop her Nolan: The ing; Lo stop pino dell innesco; Breve romanzo distop ico di Ferdinand Bordewijk; Ha lo stop pino;

Cerca altre Definizioni