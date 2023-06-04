Tosca e Aida

Sara Verdi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Tosca e Aida' è 'Opere Liriche'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OPERE LIRICHE

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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Tosca e Aida
  • Risposta: OPERE LIRICHE
  • Lunghezza: 12 lettere
  • Schema parole: 5-7
  • Schema utile: O____ _______
  • Inizia con: O
  • Finisce con: E
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Tosca e Aida nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Opere Liriche

La soluzione associata alla definizione "Tosca e Aida" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Opere Liriche'.

Le 12 lettere della soluzione

O Otranto
P Padova
E Empoli
R Roma
E Empoli
 
L Livorno
I Imola
R Roma
I Imola
C Como
H Hotel
E Empoli

La soluzione 'Opere Liriche' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Tosca e Aida". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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