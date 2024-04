La Soluzione ♚ Personaggio dell Aida di Verdi

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Personaggio dell Aida di Verdi. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : AMNERIS

Curiosità su Personaggio dell aida di verdi: Cercando altri significati, vedi aida (disambigua). aida è un'opera in quattro atti di giuseppe verdi, su libretto di antonio ghislanzoni, basata su un... Aida è un'opera in quattro atti di Giuseppe Verdi, su libretto di Antonio Ghislanzoni, basata su un soggetto originale dell'archeologo francese Auguste Mariette, primo direttore del Museo Egizio del Cairo. Isma'il Pascià, khedivè d'Egitto, commissionò a Verdi un inno o un'opera per celebrare l'apertura del Canale di Suez (1869), offrendogli un compenso di 80.000 franchi; nell'ambito delle stesse celebrazioni era stato inaugurato il Teatro khediviale dell'Opera del Cairo con una rappresentazione di Rigoletto. Verdi però declinò la proposta sostenendo, come era solito fare, di non essere uso a scrivere musica d'occasione o di circostanza, e ...

