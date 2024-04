La Soluzione ♚ Torrente affluente di destra del Po

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Torrente affluente di destra del Po. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : NURE

Curiosità su Torrente affluente di destra del po: Alla foce (131,76 m³/s) dei suoi affluenti di destra. come volume medio d'acqua è anche in assoluto il 4º affluente del po dopo ticino, adda e oglio. nasce... Il Nure (la Nür [l'ny:r] in dialetto piacentino; Nura in latino) è un torrente lungo 75 km, affluente di destra del Po che scorre quasi interamente nella provincia di Piacenza, ad eccezione di un tratto di 1200 m nei pressi della foce in cui segna il confine tra il comune di Caorso, in provincia di Piacenza, e il comune di Caselle Landi, in provincia di Lodi.

