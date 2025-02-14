Si butta nel Po nelle vicinanze di Carmagnola

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si butta nel Po nelle vicinanze di Carmagnola' è 'Varaita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VARAITA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si butta nel Po nelle vicinanze di Carmagnola" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si butta nel Po nelle vicinanze di Carmagnola". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Varaita? La varaíta è un termine che indica il gesto di gettare un oggetto nel fiume Po vicino a Carmagnola, spesso legato a tradizioni locali o rituali. È un'usanza che racchiude significati culturali e simbolici, rappresentando momenti di condivisione o di passaggio. Questa pratica, radicata nel territorio, sottolinea il rapporto tra la comunità e il suo ambiente fluviale, celebrando usanze tramandate nel tempo.

La definizione "Si butta nel Po nelle vicinanze di Carmagnola" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si butta nel Po nelle vicinanze di Carmagnola" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Varaita:

V Venezia A Ancona R Roma A Ancona I Imola T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si butta nel Po nelle vicinanze di Carmagnola" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

