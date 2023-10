Sfocia nel Po nelle vicinanze di Carmagnola - Cruciverba

Il saluzzese e il saviglianese eterritorio comunalecasalgrasso; pellice, primo affluentesinistra, lungo 60 km, col suo principale...

La Valle Varaita (val Varacha in occitano, Valvràita in piemontese, Valvrèita in Alto-piemontese) è una valle della Provincia di Cuneo, in Piemonte, il cui simbolo è il Monviso (3.841 m) e con esso, laghi montani, antiche borgate, piste da sci e la presenza del Bosco dell'Alevé, che ne fanno un'apprezzata meta turistica.