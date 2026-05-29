Lo versa la geisha

Vito Manzione | 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 2 lettere per la definizione 'Lo versa la geisha' è 'Tè'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE:

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Lo versa la geisha
  • Risposta:
  • Lunghezza: 2 lettere
  • Schema parole: 2
  • Schema utile: T_
  • Inizia con: T
  • Finisce con: È
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Lo versa la geisha nei cruciverba: la soluzione di 2 lettere è Tè

La definizione "Lo versa la geisha" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è ''.

Le 2 lettere della soluzione

T Torino
È -

La soluzione '' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo versa la geisha". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con versa: Lo è una strada che versa in cattive condizioni 

Con geisha: Saluto di geisha 