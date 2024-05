Monsieur lo versa nel café

Francese

lait m (pl.: laits)

latte

Pronuncia

IPA: /l/

Etimologia / Derivazione

(XII secolo) dal latino lactem, accusativo di lac "latte"

Parole derivate

allaiter, laitage, laiterie, laiteux, laitier, petit-lait

café au lait, cochon de lait, dent de lait, frère de lait

Termini correlati

lacté

