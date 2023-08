Lo versa il cambiavalute - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo versa il cambiavalute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : CONTROVALORE

Significato/Curiosità : Lo versa il cambiavalute

Il "controvalore" è la somma di denaro che un cambiavalute fornisce in cambio di una determinata quantità di valuta straniera o estera. Questo termine è utilizzato nell'ambito del cambio valuta, dove il controvalore rappresenta l'equivalente in valuta locale di una somma in valuta estera. I cambiavalute valutano il tasso di cambio corrente per determinare il valore dell'importo in valuta straniera e quindi forniscono al cliente il suo controvalore in valuta locale. Questo concetto è rilevante per le transazioni finanziarie internazionali, i viaggi e il commercio globale, dove la conversione accurata del controvalore è essenziale.

