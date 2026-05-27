Utensili per regolare fori cilindrici
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Utensili per regolare fori cilindrici' è 'Alesatori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ALESATORI
Perchè la soluzione è Alesatori? Gli alesatori sono strumenti usati per perfezionare e allargare fori cilindrici già esistenti. Permettono di ottenere precisione e finitura migliore, migliorando la qualità del lavoro e assicurando che i pezzi si adattino perfettamente alle esigenze di assemblaggio o funzionamento. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Utensili per regolare fori cilindrici nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Alesatori
Questa pagina è dedicata alla definizione "Utensili per regolare fori cilindrici" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Alesatori'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Utensili per regolare fori cilindrici
- Risposta: ALESATORI
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: A________
- Inizia con: A
- Finisce con: I
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Alesatori' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Utensili per regolare fori cilindrici". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con utensili: Il complesso degli utensili necessari
Con regolare: Utensile di metallo per regolare fori cilindrici
Con cilindrici: Utensile di metallo per regolare fori cilindrici