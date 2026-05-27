Utensili per regolare fori cilindrici

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Utensili per regolare fori cilindrici' è 'Alesatori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALESATORI

Perchè la soluzione è Alesatori? Gli alesatori sono strumenti usati per perfezionare e allargare fori cilindrici già esistenti. Permettono di ottenere precisione e finitura migliore, migliorando la qualità del lavoro e assicurando che i pezzi si adattino perfettamente alle esigenze di assemblaggio o funzionamento. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Utensili per regolare fori cilindrici nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Alesatori

Questa pagina è dedicata alla definizione "Utensili per regolare fori cilindrici" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Alesatori'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Utensili per regolare fori cilindrici

Utensili per regolare fori cilindrici Risposta: ALESATORI

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: A________

A________ Inizia con: A

A Finisce con: I

Le 9 lettere della soluzione

A Ancona L Livorno E Empoli S Savona A Ancona T Torino O Otranto R Roma I Imola

La soluzione 'Alesatori' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Utensili per regolare fori cilindrici". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.