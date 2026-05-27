Utensili per regolare fori cilindrici

Anna Gallo | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Utensili per regolare fori cilindrici' è 'Alesatori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALESATORI

Perchè la soluzione è Alesatori? Gli alesatori sono strumenti usati per perfezionare e allargare fori cilindrici già esistenti. Permettono di ottenere precisione e finitura migliore, migliorando la qualità del lavoro e assicurando che i pezzi si adattino perfettamente alle esigenze di assemblaggio o funzionamento. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Utensili per regolare fori cilindrici nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Alesatori

Questa pagina è dedicata alla definizione "Utensili per regolare fori cilindrici" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Alesatori'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Utensili per regolare fori cilindrici
  • Risposta: ALESATORI
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: A________
  • Inizia con: A
  • Finisce con: I

Le 9 lettere della soluzione

A Ancona
L Livorno
E Empoli
S Savona
A Ancona
T Torino
O Otranto
R Roma
I Imola

La soluzione 'Alesatori' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Utensili per regolare fori cilindrici". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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