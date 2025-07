Un utensile per regolare fori cilindrici nei cruciverba: la soluzione è Alesatore

ALESATORE

Curiosità e Significato di Alesatore

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Alesatore, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Alesatore? Un alesatore è uno strumento utilizzato per perfezionare e regolare la dimensione di fori cilindrici già esistenti, garantendo maggiore precisione e finitura. Si impiega principalmente in officina o in lavorazioni meccaniche per ottenere fori perfettamente cilindrici e di diametro preciso. In sostanza, è il passo finale per assicurare un lavoro di qualità e funzionalità ottimale delle parti metalliche.

Come si scrive la soluzione Alesatore

Non riesci a risolvere la definizione "Un utensile per regolare fori cilindrici"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

L Livorno

E Empoli

S Savona

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E R O A F Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ORFEA" ORFEA

