La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Utensile di metallo per regolare fori cilindrici' è 'Alesatore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALESATORE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Utensile di metallo per regolare fori cilindrici" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Utensile di metallo per regolare fori cilindrici". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Alesatore? L'alesatore è uno strumento in metallo usato per perfezionare e allargare fori cilindrici già esistenti, garantendo precisione e superfici lisce. Viene impiegato in lavorazioni meccaniche per migliorare l'adattamento tra parti e consentire l'inserimento di componenti con tolleranze strette. La sua funzione fondamentale è quella di garantire la corretta dimensione e finitura dei fori, rendendo più precisa e affidabile l'assemblaggio di meccanismi e strutture.

Se la definizione "Utensile di metallo per regolare fori cilindrici" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Utensile di metallo per regolare fori cilindrici" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Alesatore:

A Ancona L Livorno E Empoli S Savona A Ancona T Torino O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Utensile di metallo per regolare fori cilindrici" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

