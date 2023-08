Vigila sul regolare svolgimento di una competizione sportiva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vigila sul regolare svolgimento di una competizione sportiva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : GIUDICE DI GARA

Significato/Curiosita : Vigila sul regolare svolgimento di una competizione sportiva

Derivate da una pratica sportiva compiuta in modo scorretto. vigila sulle possibilità di frode nel mondo dello sport, come il doping. si occupa di educazione... Delle discipline - la direzione ufficiale della gara. talvolta chiamato anche direttore o giudice di gara, ha in carico la direzione imparziale e responsabile...