Ridotti in cattive condizioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ridotti in cattive condizioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MALMESSI

Significato/Curiosità : Ridotti in cattive condizioni

"Ridotti in cattive condizioni" o "malmessi" indicano uno stato di degrado, trascuratezza o deterioramento. Questo termine può essere applicato a oggetti, luoghi o anche individui. Quando qualcosa è malmesso, mostra segni evidenti di negligenza o abbandono, presentando danni o usura. Questa condizione può manifestarsi in edifici fatiscenti, oggetti rovinati o spazi trascurati. Nel contesto umano, può descrivere una persona fisicamente o emotivamente provata. La parola sottolinea l'idea di decadimento e richiama l'importanza di interventi correttivi per ripristinare la funzionalità o il benessere.

