La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Non versa in buone condizioni' è 'Malmesso'.

SOLUZIONE: MALMESSO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Non versa in buone condizioni" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Non versa in buone condizioni". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Malmesso? Una persona malmessa si trova in uno stato di salute o di benessere precario, spesso a causa di problemi fisici o emotivi. La condizione indica una situazione di disagio o di difficoltà che non permette di essere al massimo delle proprie capacità. Essere malmesso può derivare da incidenti, malattie o stress prolungato, e richiede attenzione e cura per migliorare.

La soluzione associata alla definizione "Non versa in buone condizioni" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Non versa in buone condizioni" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Malmesso:

M Milano A Ancona L Livorno M Milano E Empoli S Savona S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Non versa in buone condizioni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

