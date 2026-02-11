Fu re dell Arabia Saudita tra 1964 e 75

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Fu re dell Arabia Saudita tra 1964 e 75' è 'Faisal'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FAISAL

Perché la soluzione è Faisal? Faisal è stato il sovrano che ha guidato l'Arabia Saudita durante un periodo di importanti cambiamenti e sviluppo, rafforzando l'identità nazionale e promuovendo riforme politiche e sociali. La sua leadership ha segnato un'epoca di consolidamento e modernizzazione del paese. Il suo ruolo ha contribuito a plasmare il volto dell'Arabia Saudita contemporanea, lasciando un segno duraturo nella storia della regione.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fu re dell Arabia Saudita tra 1964 e 75" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fu re dell Arabia Saudita tra 1964 e 75". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

In presenza della definizione "Fu re dell Arabia Saudita tra 1964 e 75", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fu re dell Arabia Saudita tra 1964 e 75" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Faisal:

F Firenze A Ancona I Imola S Savona A Ancona L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fu re dell Arabia Saudita tra 1964 e 75" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

