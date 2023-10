Città santa dell Arabia Saudita - Cruciverba

Primo sovrano del moderno regno, che ha guidato dal 1932 al 1953. esponente della dinastia, è noto internazionalmente con il...

La Mecca ( AFI : /'mkka/; in arabo , Makka al-mukarrama, lett. "Makka l'onorata") è una città dell'attuale Arabia Saudita occidentale, situata nella regione dell'Hegiaz. Capoluogo della provincia omonima, è per antonomasia la città santa (prima ancora di Medina e Gerusalemme) per i musulmani. È la città in cui, per la tradizione musulmana, è nato Maometto, ricordato come profeta e rifondatore dell'Islam. Contiene la più grande moschea del mondo, il Masjid al-Haram. Ai non musulmani è vietato entrare in città.