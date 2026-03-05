Cavo che tiene ferma la nave

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Cavo che tiene ferma la nave' è 'Ormeggio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORMEGGIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Cavo che tiene ferma la nave" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Cavo che tiene ferma la nave". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Ormeggio? L'ormeggio è un elemento fondamentale per garantire la stabilità di una nave quando si trova in porto. Si tratta di un dispositivo che permette di ancorare la imbarcazione alla banchina o ad altre strutture, evitando che si muova a causa di correnti o vento. La sicurezza e la stabilità della nave dipendono dall'efficacia di questo sistema di ancoraggio. La sua corretta sistemazione è essenziale per prevenire danni alla imbarcazione e alle strutture portuali.

La definizione "Cavo che tiene ferma la nave" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Cavo che tiene ferma la nave" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Ormeggio:

O Otranto R Roma M Milano E Empoli G Genova G Genova I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Cavo che tiene ferma la nave" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

