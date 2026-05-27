La scrittrice sarda di Canne al vento
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La scrittrice sarda di Canne al vento' è 'Deledda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: DELEDDA
Perchè la soluzione è Deledda? Deledda, scrittrice sarda di Canne al vento, ha saputo catturare l'anima della sua terra e dei suoi personaggi. Con uno stile intenso e autentico, ha portato alla luce storie di vita, tradizioni e emozioni profonde della Sardegna. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La scrittrice sarda di Canne al vento nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Deledda
Quando la definizione "La scrittrice sarda di Canne al vento" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Deledda'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La scrittrice sarda di Canne al vento
- Risposta: DELEDDA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: D______
- Inizia con: D
- Finisce con: A
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Deledda' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La scrittrice sarda di Canne al vento". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: L autrice sarda di Canne al vento La scrittrice di Canne al vento Scrisse Canne al vento La Grazia di Canne al vento Grazia : scrisse Canne al vento
Altre definizioni collegate
Con scrittrice: La Fallaci scrittrice
Con sarda: La costa sarda con Alghero
Con canne: Se da caccia possono avere due canne