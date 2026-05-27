La scrittrice sarda di Canne al vento

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La scrittrice sarda di Canne al vento' è 'Deledda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DELEDDA

Perchè la soluzione è Deledda? Deledda, scrittrice sarda di Canne al vento, ha saputo catturare l'anima della sua terra e dei suoi personaggi. Con uno stile intenso e autentico, ha portato alla luce storie di vita, tradizioni e emozioni profonde della Sardegna. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La scrittrice sarda di Canne al vento nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Deledda

Quando la definizione "La scrittrice sarda di Canne al vento" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Deledda'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: La scrittrice sarda di Canne al vento

La scrittrice sarda di Canne al vento Risposta: DELEDDA

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: D______

D______ Inizia con: D

D Finisce con: A

Le 7 lettere della soluzione

D Domodossola E Empoli L Livorno E Empoli D Domodossola D Domodossola A Ancona

La soluzione 'Deledda' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La scrittrice sarda di Canne al vento". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.