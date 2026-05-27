La scrittrice sarda di Canne al vento

Alessia Mogavero | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La scrittrice sarda di Canne al vento' è 'Deledda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DELEDDA

Perchè la soluzione è Deledda? Deledda, scrittrice sarda di Canne al vento, ha saputo catturare l'anima della sua terra e dei suoi personaggi. Con uno stile intenso e autentico, ha portato alla luce storie di vita, tradizioni e emozioni profonde della Sardegna. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La scrittrice sarda di Canne al vento nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Deledda

Quando la definizione "La scrittrice sarda di Canne al vento" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Deledda'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: La scrittrice sarda di Canne al vento
  • Risposta: DELEDDA
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: D______
  • Inizia con: D
  • Finisce con: A

Le 7 lettere della soluzione

D Domodossola
E Empoli
L Livorno
E Empoli
D Domodossola
D Domodossola
A Ancona

La soluzione 'Deledda' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La scrittrice sarda di Canne al vento". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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