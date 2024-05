Significato della soluzione per: Grazia : scrisse canne al vento

Grazia Maria Cosima Damiana Deledda, nota semplicemente come Grazia Deledda o, in lingua sarda, Gràssia o Gràtzia Deledda (Nuoro, 28 settembre 1871 – Roma, 15 agosto 1936), è stata una scrittrice italiana vincitrice del Premio Nobel per la letteratura 1926. È ricordata come la seconda donna, dopo la svedese Selma Lagerlöf, a ricevere il premio in questa disciplina, e l'unica donna italiana. .

Italiano: Sostantivo, forma flessa: poetessa f sing . femminile di poeta Grazia Deledda è stata una poetessa italiana. Emily Dickinson è stata una poetessa statunitense.. (antico) indovina, sibilla. Sillabazione: po | e | tés | sa. Pronuncia: IPA: poe'tessa . Etimologia / Derivazione: vedi poeta .