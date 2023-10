La Grazia di Canne al vento - Cruciverba

Del progettoriferimento.è un romanzodeledda. uscì a puntate su l'illustrazione italiana, dal 12 gennaio27 aprile 1913...

Grazia Maria Cosima Damiana Deledda, nota semplicemente come Grazia Deledda o, in lingua sarda, Gràssia o Gràtzia Deledda (Nuoro, 28 settembre 1871 – Roma, 15 agosto 1936), è stata una scrittrice italiana vincitrice del Premio Nobel per la letteratura 1926. È ricordata come la seconda donna, dopo la svedese Selma Lagerlöf, a ricevere il premio in questa disciplina, e l'unica donna italiana.