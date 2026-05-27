Nutrire un piccino
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Nutrire un piccino' è 'Allattare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ALLATTARE
Perchè la soluzione è Allattare? Allattare significa prendersi cura di un neonato offrendo il latte materno, un gesto di affetto e protezione. È un momento speciale che rafforza il legame tra madre e bambino, assicurando il suo benessere e la crescita sana nei primi mesi di vita. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Nutrire un piccino nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Allattare
La definizione "Nutrire un piccino" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Allattare'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Nutrire un piccino
- Risposta: ALLATTARE
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: A________
- Inizia con: A
- Finisce con: E
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Allattare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Nutrire un piccino". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Nutrire reciproca considerazione Si può nutrire per gli altri Alimentare nutrire Può nutrire neonati umani e animali Nutrire alimentare
Altre definizioni collegate
Con nutrire: Dar da mangiare nutrire
Con piccino: Adulto rimasto piccino