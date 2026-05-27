Nutrire un piccino

Anna Spiotta | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Nutrire un piccino' è 'Allattare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALLATTARE

Perchè la soluzione è Allattare? Allattare significa prendersi cura di un neonato offrendo il latte materno, un gesto di affetto e protezione. È un momento speciale che rafforza il legame tra madre e bambino, assicurando il suo benessere e la crescita sana nei primi mesi di vita. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Nutrire un piccino nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Allattare

La definizione "Nutrire un piccino" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Allattare'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Nutrire un piccino
  • Risposta: ALLATTARE
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: A________
  • Inizia con: A
  • Finisce con: E

Le 9 lettere della soluzione

A Ancona
L Livorno
L Livorno
A Ancona
T Torino
T Torino
A Ancona
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Allattare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Nutrire un piccino". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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