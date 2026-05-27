Nutrire un piccino

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Nutrire un piccino' è 'Allattare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALLATTARE

Perchè la soluzione è Allattare? Allattare significa prendersi cura di un neonato offrendo il latte materno, un gesto di affetto e protezione. È un momento speciale che rafforza il legame tra madre e bambino, assicurando il suo benessere e la crescita sana nei primi mesi di vita. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Nutrire un piccino nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Allattare

La definizione "Nutrire un piccino" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Allattare'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Nutrire un piccino

Nutrire un piccino Risposta: ALLATTARE

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: A________

A________ Inizia con: A

A Finisce con: E

Le 9 lettere della soluzione

A Ancona L Livorno L Livorno A Ancona T Torino T Torino A Ancona R Roma E Empoli

La soluzione 'Allattare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Nutrire un piccino". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.