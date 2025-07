Adulto rimasto piccino nei cruciverba: la soluzione è Nano

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Adulto rimasto piccino' è 'Nano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NANO

Curiosità e Significato di Nano

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Nano, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Nano? Nano indica qualcosa di molto piccolo o ridotto in dimensioni, spesso usato per descrivere esseri minutissimi o oggetti minuscoli. Deriva dal latino e si utilizza anche in ambiti scientifici per riferirsi a unità di misura estremamente piccole. Il termine può essere impiegato anche in senso figurato, per indicare una persona di statura minuta o un elemento di dimensioni ridotte rispetto al normale.

Come si scrive la soluzione Nano

La definizione "Adulto rimasto piccino" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

N Napoli

A Ancona

N Napoli

O Otranto

