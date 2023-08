Può nutrire neonati umani e animali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può nutrire neonati umani e animali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BIBERON

Significato/Curiosita : Puo nutrire neonati umani e animali

L'alimentazione forzata è la pratica di nutrire un essere umano o un animale contro la sua volontà. similmente, il termine francese gavage si riferisce... Cercando la trasmissione televisiva del bagaglino di fine anni ottanta, vedi biberon (programma televisivo). questa voce sull'argomento pediatria è solo un... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

