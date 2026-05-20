Dar da mangiare nutrire
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Dar da mangiare nutrire' è 'Cibare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CIBARE
La risposta Cibare è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Cibare? Cibare è un'azione fondamentale che consiste nel fornire sostentamento tramite alimenti, soddisfacendo il bisogno di nutrirsi. Questa attività si manifesta quotidianamente nelle abitudini di ciascuno, rispecchiando l'importanza di alimentarsi correttamente per mantenere buona salute e vitalità. Attraverso il cibare si garantisce l'apporto di energie e nutrienti essenziali, contribuendo al benessere generale. La cura nel cibare è quindi un elemento centrale nella gestione della propria alimentazione e della propria vita.
Dar da mangiare nutrire nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Cibare
La soluzione associata alla definizione "Dar da mangiare nutrire" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cibare'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Dar da mangiare nutrire
- Risposta: CIBARE
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: C_____
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Cibare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Dar da mangiare nutrire". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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