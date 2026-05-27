Motivo d orgoglio dei galli

Sara Verdi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Motivo d orgoglio dei galli' è 'Cresta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CRESTA

Perchè la soluzione è Cresta? La cresta dei galli è il simbolo distintivo di questi uccelli, un segno di vitalità e forza. Quando si erge alta, mostra il carattere fiero e il desiderio di affermarsi. È un elemento che cattura l’attenzione e rende ogni gallo unico nel suo modo di essere. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Motivo d orgoglio dei galli nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Cresta

La soluzione associata alla definizione "Motivo d orgoglio dei galli" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cresta'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Motivo d orgoglio dei galli
  • Risposta: CRESTA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: C_____
  • Inizia con: C
  • Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

C Como
R Roma
E Empoli
S Savona
T Torino
A Ancona

La soluzione 'Cresta' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Motivo d orgoglio dei galli". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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