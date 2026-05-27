Motivo d orgoglio dei galli
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Motivo d orgoglio dei galli' è 'Cresta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CRESTA
Perchè la soluzione è Cresta? La cresta dei galli è il simbolo distintivo di questi uccelli, un segno di vitalità e forza. Quando si erge alta, mostra il carattere fiero e il desiderio di affermarsi. È un elemento che cattura l’attenzione e rende ogni gallo unico nel suo modo di essere. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Motivo d orgoglio dei galli nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Cresta
La soluzione associata alla definizione "Motivo d orgoglio dei galli" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cresta'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Motivo d orgoglio dei galli
- Risposta: CRESTA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: C_____
- Inizia con: C
- Finisce con: A
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Cresta' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Motivo d orgoglio dei galli". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Se all occhiello è motivo d orgoglio Poter tenerla alta è motivo di orgoglio Quello all occhiello è motivo d orgoglio Un gioco che non dà motivo di litigare Privi di orgoglio
Altre definizioni collegate
Con motivo: Il motivo del bonifico
Con orgoglio: Le cinque sorelle protagoniste di Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen
Con galli: Galli e galline