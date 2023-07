Privi di orgoglio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Privi di orgoglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : UMILI

Significato/Curiosità : Privi di orgoglio

Essere umili significa essere privi di orgoglio e manifestare un atteggiamento modesto e rispettoso verso se stessi e gli altri. Le persone umili non cercano l'eccellenza a discapito degli altri, ma piuttosto riconoscono le proprie capacità senza vantarsene. Sanno accettare i propri errori e imparano da essi, senza temere di chiedere aiuto o ammettere di non sapere qualcosa. La modestia e l'umiltà sono qualità apprezzate in diverse sfere della vita, inclusa la leadership, in quanto incoraggiano la collaborazione, l'apprendimento e la crescita personale. Essere umili permette di stabilire relazioni più positive e costruttive con gli altri, promuovendo un ambiente di rispetto reciproco e umanità .

Altre risposte alla domanda : Privi di orgoglio : privi; orgoglio; privi di scabrosità ; Come i suoli minerali privi di terra e vegetali; privi di storture; privi di umiltà ; privi di affezioni; L orgoglio la fa alzare; orgoglio alterezza; L orgoglio nazionale dei Francesi; Ciò che l orgoglio so non vuol fare; L orgoglio degli film diretto da Orson Welles;

Cerca altre Definizioni