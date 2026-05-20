Il motivo del bonifico
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SOLUZIONE: CAUSALE
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Perché la soluzione è Causale? La causale è l'indicazione che si inserisce durante un bonifico per specificare la motivazione del pagamento. Essa permette di identificare il motivo per cui si effettua la transazione, facilitando la comprensione tra le parti coinvolte. La corretta compilazione della causale è importante per motivi amministrativi e fiscali, oltre a garantire trasparenza nelle operazioni finanziarie. La sua presenza aiuta a chiarire la natura del trasferimento di denaro, rendendo evidente il motivo dietro l'operazione.
Il motivo del bonifico nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Causale
Quando la definizione "Il motivo del bonifico" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Causale'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il motivo del bonifico
- Risposta: CAUSALE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: C______
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Causale' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il motivo del bonifico". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con motivo: Un motivo stilistico proprio di uno scrittore
Con bonifico: Accompagna un bonifico