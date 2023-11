La definizione e la soluzione di: Una macchina per praticare fori nelle lamiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : PUNZONATRICE

Significato/Curiosita : Una macchina per praticare fori nelle lamiere

La punzonatura è l'atto di imprimere un segno, o una forma, su una superficie mediante la pressione o la percussione di uno strumento detto punzone (dal latino "punctio", pungere).

