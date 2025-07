L insieme delle misure di politica economica di F.D. Roosevelt dal 1933 nei cruciverba: la soluzione è New Deal

Home / Soluzioni Cruciverba / L insieme delle misure di politica economica di F.D. Roosevelt dal 1933

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L insieme delle misure di politica economica di F.D. Roosevelt dal 1933' è 'New Deal'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NEW DEAL

Curiosità e Significato di New Deal

Hai risolto il cruciverba con New Deal? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: New Deal.

Perché la soluzione è New Deal? Il New Deal di F.D. Roosevelt è stato un insieme di politiche e programmi adottati negli Stati Uniti a partire dal 1933 per uscire dalla Grande Depressione. Mira a rilanciare l’economia, creare posti di lavoro e rafforzare il sistema sociale. È un esempio di intervento statale deciso per affrontare crisi economiche e sociali, lasciando un’impronta duratura nella storia americana.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Quella europea è politica ed economicaLa dottrina economica e politica del laissezfaireLa dottrina politica ed economica del fondatore dell URSSUna forma di influenza politica ed economicaL insieme di persone che realizzano un film

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione New Deal

La definizione "L insieme delle misure di politica economica di F.D. Roosevelt dal 1933" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

N Napoli

E Empoli

W Washington

D Domodossola

E Empoli

A Ancona

L Livorno

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C I U G C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GUCCI" GUCCI

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.