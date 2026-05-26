Misure dell oste
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SOLUZIONE: LITRI
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Misure dell oste nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Litri
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Misure dell oste
- Risposta: LITRI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: L____
- Inizia con: L
- Finisce con: I
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Litri' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Misure dell oste". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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