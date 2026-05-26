Misure dell oste

Angelo Caputo | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Misure dell oste' è 'Litri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LITRI

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Misure dell oste nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Litri

Se la definizione "Misure dell oste" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Litri'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Misure dell oste
  • Risposta: LITRI
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: L____
  • Inizia con: L
  • Finisce con: I

Le 5 lettere della soluzione

L Livorno
I Imola
T Torino
R Roma
I Imola

La soluzione 'Litri' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Misure dell oste". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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