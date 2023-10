L insieme delle prerogative che sono garantite ai cittadini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L insieme delle prerogative che sono garantite ai cittadini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 13 lettere : DIRITTI CIVILI

Significato/Curiosita : L insieme delle prerogative che sono garantite ai cittadini

I diritti civili sono l'insieme delle libertà e delle prerogative garantite alle persone fisiche; la loro violazione può comportare grandi problemi morali alla comunità e alle persone stesse.

