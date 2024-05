La Soluzione ♚ Grande vulcano siciliano La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ETNA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ETNA

Significato della soluzione per: Grande vulcano siciliano L'Etna (detto anche Mongibello, in siciliano Muncibbeu) è uno stratovulcano complesso della Sicilia originatosi nel Quaternario, ed è il più alto vulcano attivo della placca euroasiatica. Le sue frequenti eruzioni nel corso del tempo hanno modificato, a volte anche profondamente, il paesaggio circostante e in tante occasioni hanno costituito una minaccia per gli insediamenti abitativi nati nel tempo alle sue pendici. Italiano: Nome proprio: Etna ( approfondimento) m . (toponimo) nome del principale vulcano in Sicilia, vicino alla città di Catania. Sillabazione: Èt | na. Pronuncia: IPA: /'tna/ . Etimologia / Derivazione: dal greco aìtho, bruciare . Parole derivate: etneo.

