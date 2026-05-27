Foro epidermico

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Foro epidermico' è 'Poro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PORO

Perchè la soluzione è Poro? Un foro epidermico è una piccola apertura sulla pelle attraverso cui il corpo espelle sebo e sudore. Questi pori aiutano a mantenere la pelle idratata e a regolare la temperatura corporea, rendendo la pelle più sana e equilibrata. Sono presenti ovunque sul corpo, in numero variabile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Foro epidermico nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Poro

Per risolvere la definizione "Foro epidermico", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Poro'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Foro epidermico

Foro epidermico Risposta: PORO

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: P___

P___ Inizia con: P

P Finisce con: O

Le 4 lettere della soluzione

P Padova O Otranto R Roma O Otranto

La soluzione 'Poro' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Foro epidermico". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.