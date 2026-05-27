Foro epidermico
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Foro epidermico' è 'Poro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PORO
Perchè la soluzione è Poro? Un foro epidermico è una piccola apertura sulla pelle attraverso cui il corpo espelle sebo e sudore. Questi pori aiutano a mantenere la pelle idratata e a regolare la temperatura corporea, rendendo la pelle più sana e equilibrata. Sono presenti ovunque sul corpo, in numero variabile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Foro epidermico nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Poro
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Foro epidermico
- Risposta: PORO
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: P___
- Inizia con: P
- Finisce con: O
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Poro' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Foro epidermico". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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