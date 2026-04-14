Un condotto epidermico

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un condotto epidermico' è 'Poro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PORO

Perché la soluzione è Poro? Il poro è un piccolo condotto superficiale presente sulla pelle che permette il passaggio di sostanze come sudore e sebo. Questa struttura, parte del sistema cutaneo, svolge un ruolo fondamentale nel mantenimento dell'equilibrio idrico e nella protezione contro agenti esterni. La sua apertura, visibile come un puntino, consente la regolazione della temperatura corporea e contribuisce alla salute della pelle. La presenza di numerosi pori caratterizza la superficie del nostro corpo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un condotto epidermico". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Un condotto epidermico nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Poro

Quando la definizione "Un condotto epidermico" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un condotto epidermico" conferma che la soluzione 'Poro' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Poro

P Padova O Otranto R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un condotto epidermico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Poro' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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