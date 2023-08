Hanno un foro filettato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Hanno un foro filettato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : DADI

Significato/Curiosita : Hanno un foro filettato

Utilizzi, la controparte inizialmente non è filettata, ma subisce la filettatura quando il primo elemento (filettato) gli viene forzosamente avvitato contro... daði freyr pétursson (reykjavík, 30 giugno 1992) è un cantante islandese. è divenuto noto a seguito della sua vittoria ai söngvakeppnin 2020 con il brano... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Hanno un foro filettato : hanno; foro; filettato; hanno immissari e emissari; La città della Silicon Valley in cui hanno sede HP e Tesla; Non hanno problemi di linea; Le hanno uguali i pellicani; Le hanno polpi e calamari; Ha un foro in testa; Il moderno foro di Roma; Un foro della pelle; Quello stradale può regolarlo un semaforo ; Traforo attraverso la montagna; Elemento tubolare filettato alle due estremità; Anello filettato usato in meccanica;

