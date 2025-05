Comune del Savonese con un famoso muretto nei cruciverba: la soluzione è Alassio

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Comune del Savonese con un famoso muretto' è 'Alassio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALASSIO

Curiosità e Significato di "Alassio"

Alassio è una rinomata località balneare nella provincia di Savona, in Liguria. È famosa per il suo muretto, una lunga parete decorata con piastrelle autografate da personaggi noti, simbolo di cultura e turismo. Il muretto rappresenta un punto di incontro e attrazione per visitatori e artisti.

Come si scrive la soluzione: Alassio

Stai cercando la risposta alla definizione "Comune del Savonese con un famoso muretto"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

L Livorno

A Ancona

S Savona

S Savona

I Imola

O Otranto

