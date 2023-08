Un comune del Piemonte famoso per il castello dei Savoia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un comune del Piemonte famoso per il castello dei Savoia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RACCONIGI

Significato/Curiosita : Un comune del piemonte famoso per il castello dei savoia

il ducato di savoia nacque nel 1416 dall'elevazione a rango ducale della contea di savoia, stato tenuto dalla dinastia dei savoia e parte del sacro romano... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi racconigi (disambigua). racconigi (ipa: [rak ko 'ni i], racunis in piemontese) è un comune... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

