LAMBADA

Curiosità e Significato di Lambada

Vuoi sapere di più su Lambada? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Lambada.

Perché la soluzione è Lambada? La Lambada è una celebre danza brasiliana caratterizzata da movimenti sensuali e fluidi, accompagnata da un ritmo coinvolgente. È diventata simbolo di festa e spensieratezza negli anni '80 grazie anche alla famosa canzone dei Kaoma. Questa danza rappresenta l'espressione di passione e libertà, catturando l'attenzione di appassionati in tutto il mondo. Un vero e proprio fenomeno culturale, la Lambada continua a far ballare generazioni.

Come si scrive la soluzione Lambada

Stai cercando la risposta alla definizione "Ballo brasiliano canzone dei Kaoma"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

L Livorno

A Ancona

M Milano

B Bologna

A Ancona

D Domodossola

A Ancona

