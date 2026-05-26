Il nome del musicista brasiliano Gilberto
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SOLUZIONE: JOAO
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Il nome del musicista brasiliano Gilberto nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Joao
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il nome del musicista brasiliano Gilberto
- Risposta: JOAO
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: J___
- Inizia con: J
- Finisce con: O
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Joao' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il nome del musicista brasiliano Gilberto". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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