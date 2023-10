Ballo brasiliano - Cruciverba

Lambada è unomonimo della canzone lambada. si ritiene che la melodia nasca dalla musica zouk tipica delle antille. è unfortemente...

La bossa nova è un genere musicale, nato in Brasile alla fine degli anni '50, che trae origine dal samba, in particolare nella forma detta samba canção e, in genere, dalla tradizione musicale brasiliana. È ispirato culturalmente dalla "rive gauche" francese, dalle atmosfere minimaliste di certa musica europea e statunitense dell'epoca, ma soprattutto, dalla atmosfera di rinascita economica e nazionalista del Brasile di Juscelino Kubitschek.