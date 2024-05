La Soluzione ♚ Il regno di Pirro

: EPIRO

La soluzione di Il regno di Pirro per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Il regno di pirro: Se stai cercando altri significati, vedi pirro (disambigua). pirro (in greco antico: p, pýrrhos, "il colore del fuoco, rosso biondo"; epiro, 318... L'Epiro (in greco pe) è una regione geografica e storica del sud-est dell'Europa, facente parte dell'Albania meridionale e della Grecia nord-occidentale. Si trova tra la catena montuosa del Pindo e il Mar Ionio, estendendosi dalla baia di Valona ai monti Acrocerauni a nord fino al golfo di Arta e alle rovine della città romana di Nicopoli d'Epiro nel sud. È divisa tra la regione dell'Epiro nel nord-ovest della Grecia e le prefetture di Argirocastro, Valona e Berat nel sud dell'Albania. La più grande città dell'Epiro è Giannina, sede della regione dell'Epiro, con Argirocastro come maggiore città dell'Albania nel territorio dell'antico ...

