La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Fu teatro della vittoria di Roma contro Pirro' è 'Benevento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BENEVENTO

Curiosità e Significato di Benevento

La soluzione Benevento di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Benevento per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Benevento? Benvenuto a Benevento, città storica nel sud Italia, famosa per aver ospitato la vittoria di Roma contro Pirro nel 275 a.C. Questa vittoria segnò un'importante fase della dominazione romana in Campania. Oggi, Benevento è ricca di monumenti, tradizioni e un patrimonio culturale unico, che testimoniano il suo ruolo cruciale nella storia antica e moderna. Un luogo da scoprire per immergersi nel passato e nella cultura italiana.

Come si scrive la soluzione Benevento

La definizione "Fu teatro della vittoria di Roma contro Pirro" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

E Empoli

N Napoli

E Empoli

V Venezia

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N E L O T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LENTO" LENTO

